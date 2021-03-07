على خلفية ورود تقارير عن غارات جوية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء، أعلن التحالف العربي عن إطلاقها "عملية عسكرية نوعية" ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) بـ"ضربات جوية موجعة".

وأكد التحالف أن العملية الجديدة "تستهدف قدرات الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات، مضيفا: "المدنيون والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر.. ستحاسب القيادات الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية".