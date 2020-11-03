بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا
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بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا

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العرب اليوم - بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا

الانتخابات الرئاسية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

وبدأت عملية التصويت فعليا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في خمس ولايات أميركية من بينها نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا.

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في أميركا



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