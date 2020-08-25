إسبانيا تلجأ إلى الجيش لمكافحة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده ستسمح للجيش بتقديم المساعدة للمناطق التي تواجه تفشي في حالات الإصابة بكورونا وقال سانشيز في خطاب متلفز إن الحكومة ستزود الأقاليم بعناصر من الجيش لمتابعة "حالات" النفشي، موضحا أنه سيتم نشر 2000 جندي لهذا الغرض.