أوكرانيا تعلن تضرر بنيتها التحتية بشكل غير مسبوق بسبب الضربات الروسية

أعلنت أوكرانيا وصول الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة إلى مستوى غير مسبوق، فيما أكدت روسيا استهداف مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية، التي قالت إنها "تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضدها".

وقال مدير عام شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية "أوكرإينرجو"، فلاديمير كودريتسكي، إن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وصلت إلى مستوى غير مسبوق.



وأضاف كودريتسكي- في تصريح، أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الأحد - أن "مستوى الضرر لا سابقة له، من الواضح أن جزءا كبيرا من المنشآت والمواقع قد تعرض للتدمير والتلف.



وأكد أن الضرر عظيم وسيستغرق الأمر شهورا، إن لم يكن سنوات، لاستعادة عمل شبكة الكهرباء بالكامل، موضحا أنه في الوقت الحاضر تم تسجيل أضرار كبيرة في مرافق الطاقة، ولا سيما في مقاطعتي نيكولايف وخاركوف، وكذلك في مناطق من مقاطعة خيرسون التي تسيطر عليها كييف.