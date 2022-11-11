الجيش اللبناني يقبض على 3 مطلوبين لإطلاقهم نار على مراكزه ويضبط أسلحة

ألقت قوة من الجيش اللبناني في وادي البقاع شرق البلاد، القبض على ثلاثة مواطنين مطلوبين، لإقدامهم على ارتكاب عدد من الجرائم من بينها إطلاق النار على مراكز للجيش وقتل عسكريين، وضبطت أسلحة حربية. وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، أن قوة من الجيش نفذت" عمليات مداهمة في منطقة الطيبة – البقاع، وأوقفت ثلاثة مواطنين، وهم مطلوبون بجرائم إطلاق النار على مراكز للجيش وقتل عسكريين وترويج مخدرات وخطف مدنيين".