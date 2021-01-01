العراق يخلي ناقلة نفط بعد العثور على لغم

قال الجيش العراقي إنه تم إخلاء ناقلة نفط بعد اكتشاف لغم ملتصق بها، مضيفا أن فريقا تابعا للحكومة من خبراء المتفجرات لا يزال يعمل على تأمين الناقلة.وأضاف الجيش في بيان أن الناقلة كانت تزود سفينة أخرى بالوقود في المياه الدولية على بعد 28 ميلا بحريا (52 كيلومترا) من الشاطئ عندما تم اكتشاف اللغم بعد ظهر الخميس.وقال الجيش إنه لم يتضح على الفور كيف تم تثبيت اللغم بالناقلة التي استأجرها عميل لم يتم الكشف عن اسمه من شركة سومو الحكومية للتسويق النفطي.