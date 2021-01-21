ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على تويتر نتطلع للعمل مع الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة ودعم السلام في الشرق الأوسط