الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يأمر وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع سوريا لتسلم منشآت إضافية وبحرية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا.