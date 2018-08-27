العاهل الأردني يلتقي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الذي يزور عمان حالياً.

وبحث الجانبان وفقاً لبيان صحفي ، أوجه التعاون بين الأردن والمفوضية في تقديم الخدمات للاجئين وتلبية احتياجاتهم.