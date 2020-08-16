باسيل يؤكد لا مطلب لنا ولا شرط من الحكومة المقبلة الا الاصلاح والإنتاج ولا نرغب بالمشاركة اذا لم تتوفّر الشروط الإصلاحيّة ولست معنيّاً بالحكومة "وما صدّقت كيف تحرّرت"