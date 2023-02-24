الجيش الروسي يُدمر مدفعًا أوكرانيًا في خيرسون

قال مصدر مطلع إن القوات الروسية، دمرت مدفع هاوتزر أوكرانيا من طراز "جفوزديكا" مع ذخيرته في القرب من منطقة كيزوميس في مقاطعة خيرسون.

وصرح المصدر، بأنه "في الليل، دمرت نيران المدفعية الروسية في منطقة كيزوميس مدفع هاوتزر من طراز "جفوزديكا 2 إس1" مع ذخيرته، وحيدت 5 من جنود القوات المسلحة الأوكرانية".

وأوضح المصدر: أنه "أمس، دمرت نيران المدفعية قذيفة هاون عيار 120ملم، وحيدت 4 من الجنود الأوكرانيين وجرحت 3 أخرين في منطقة يانتارنوي في مقاطعة خيرسون".

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية منذ ما يقرب من عام، منذ اندلاعها بدءًا من 24 فبراير الماضي.