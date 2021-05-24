استهداف قاعدة عين الأسد في العراق حيث تتواجد قوات أمريكية بثلاثة صواريخ

أفادت مصادر في العراق، اليوم الاثنين، بأن قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، تعرضت لقصف صاروخي ظهر اليوم.وقال المصدر، إن "صاروخا سقط داخل القاعدة، بينما سقط صاروخين في محيطها".وأضاف: "لم تعرف حتى الآن إذا ما كانت هناك خسائر أم لا".

يذكر أن هذا هو القصف الأول الذي تتعرض له القاعدة، بعد يومين على بيان شديد اللهجة من "تنسيقية المقاومة العراقية" التي أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.وقبل أيام تعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لكنها لم تتسبب بأية إصابات.