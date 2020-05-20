الصين تعلن تسجيل 5 إصابات إضافية بفيروس كورونا ولا وفيات

أعلنت الصين اليوم تسجيل خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن من بين الحالات الأحدث المسجلة هناك 4 حالات لوافدين من الخارج.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا كورونا في الصين إلى 82965 إصابة، بينما ظلت حالات الوفاة عند 4634 حالة.