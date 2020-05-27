ماليزيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا اليوم 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7619 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الماليزية، أنها لم تُسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 115 حالة.