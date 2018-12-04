بعد إطلاق إسرائيل عملية "الدرع الشمالي" التي سينفذها الجيش الإسرائيلي بحثا عن أنفاق لـ "حزب الله" اللبناني تمتد من الداخل اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية.

أطلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، تحذيراته عبر صفحته على "تويتر"، قال فيها: "يحذر جيش الدفاع عناصر حزب الله وجنود الجيش اللبناني وينصحهم بالابتعاد عن أي مسار هجومي تم حفره من الأراضي اللبنانية إلى الأراضي الإسرائيلية".

تقلًا عن سبوتنيك