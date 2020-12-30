المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة
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المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة

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العرب اليوم - المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة

تفجير مطار عدن
صنعاء _ العرب اليوم

المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة المكتب السياسي للحوثيين يعلن لا علاقة لنا بهجوم عدن واتهامنا به محاولة متكررة للزج بنا في صراع المرتزقة



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