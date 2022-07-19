أمر أميري بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي

أفادت مصادرنا بأن "أمرا أميريا صدر بتعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة" وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن في يونيو الماضي، عن حل مجلس الأمة واللجوء إلى انتخابات وفي مايو الماضي، صدر أمر أميري كويتي بقبول استقالة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والوزراء وتكليف كل منهم في تصريف عاجل بشؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.