استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الشاب نسيم نايف سلمان أبو فودة "26 عامًا"، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، فى مدينة الخليل، فجرا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، كانت قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكرى المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمى، وسط مدينة الخليل، أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب أبو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة فى الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى، وأعلن الأطباء عن استشهاده في وقت لاحق.

يذكر أن الصحة الفلسطينية أعلنت أمس استشهاد شاب فلسطينى (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي فى مخيم جنين.

ويصل بذلك عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على جنين الخميس الماضي بينهم سيدة مسنة إلى 10قتلى ، كما أصيب 20 مواطنا، بينهم 3 بحالة خطيرة.