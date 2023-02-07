وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل نحو 300 جندي أوكراني وتدمير مستودعات أسلحة وذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، القضاء على نحو 300 جندي أوكراني خلال اليوم الماضي، بالإضافة إلى تدمير مستودعات أسلحة وإسقاط 9 طائرات مسيرة.

- الدفاع الروسية: مقتل أكثر من 50 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال الساعات الـ24 الماضية