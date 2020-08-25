الكويت تسجل شفاء 477 حالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء شفاء 477 إصابة من فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية وأوضحت صحة الكويت أن العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في دولة الكويت بلغ 73402 حالة وقالت الوزارة في بيان إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.