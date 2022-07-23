ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس الليبية إلى 16 قتيلًا و34 جريحاً

ارتفعت في العاصمة الليبية طرابلس حصيلة الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر الجمعة بين مجموعات مسلحة في عدة مناطق بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 16 قتيلاً و34 جريحاً وقال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس أسامة علي في تصريح صحفي إن "حصيلة ضحايا الإشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 16 قتيلا و34 جريحا".