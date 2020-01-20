الحريري يدعو لوقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، سعد الحريري، إلى وقف هدر الوقت وتشكيل حكومة تتحمل المسؤولية، معتبرا أن الاستمرار بدوامة الأمن بمواجهة الناس تعني مراوحة الأزمة، وقال الحريري في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إن "القوى الأمنية والجيش يتوليان مسؤولياتهما في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهما يتحملان يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية"، معتبرا أن "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وأكد أن "حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما، فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل الحكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة"، وشدد الحريري على أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم"، وختم الحريري مؤكدا أن "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل"، وقال: "فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".

وشهدت بيروت مساء أمس السبت اشتباكات هي الأعنف بين محتجين وقوات الأمن منذ بدء التحركات الشعبية في لبنان، وأعلن الصليب الأحمر إصابة أكثر من مئتي شخص جراء المواجهات بين الطرفين، وكان الحريري استقال في 29 أكتوبر الماضي إثر احتجاجات شعبية انطلقت في 17 أكتوبر اعتراضا على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.