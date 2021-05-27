مقتل شخص وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة في ريف حلب

قتل شخص وأصيب آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي . وذكرت وكالة الأنباء السورية اليوم الخميس، أن عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت على طريق "راجو" في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 5 آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية بالمكان.