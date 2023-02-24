الجيش الباكستانى يقضى علي 8 إرهابيين خلال عملية أمنية جنوب غرب البلاد

أعلن الجيش الباكستانى عن نجاح قواته فى القضاء على 8 إرهابيين خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان، موضحا أن العملية تمت بناء على المعلومات الاستخباراتية، حيث نفذت القوات العملية الأمنية في مقاطعة كيتش في إقليم بلوشستان، بالإضافة إلى مصادرة القوات لكمية كبيرة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم.

إلى ذلك، اتفقت باكستان وأفغانستان على تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، إلى جانب تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.