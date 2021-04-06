إصابة 3 من رجال الإطفاء في إخماد حريق بمصفاة حمص في سوريا

أعلنت وزارة النفط السورية أن ثلاثة من رجال الإطفاء أصيبوا في الحريق الذي نشب في وحدة للتقطير بمصفاة حمص، وسط البلاد وقالت الوزارة إن الثلاثة أصيبوا بحالات اختناق، وإن حالتهم مستقرة بعد إسعافهم في المشفى وأوضحت الوزارة أنه تمت السيطرة الفورية على الحريق الذي نشب في وحدة للتقطير الجوي نتيجة تسرب مادة النفتا من أحد المضخات وأشارت إلى أن العمل جار لإصلاح الأضرار وإعادة إطلاق الوحدة من جديد.

المصدر: RT