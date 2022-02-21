إصابة رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في بيان، إن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة".