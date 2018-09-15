رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس غواتيمالا بذكرى استقلال بلاده

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جيمي مورالس كبريرا رئيس جمهورية غواتيمالا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جيمي مورالس كبريرا.