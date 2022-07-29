الجيش التركي يُعلن تحييد 7 من عناصر العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 7 مسلحين من حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية شمالي سوريا وذكرت وزارة الدفاع، في بيانها، أن "الإرهابيين مارسوا أعمالا استفزازية بفتح رشقات نار استفزازية على منطقة عملية درع الفرات" وأكدت أن الرد التركي "جاء على الفور بتحييد 7 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني ووحدات الحماية الكردية".