إنقاذ 56 مهاجرا أبحروا من تونس إلى ايطاليا

تمكنت قوات حرس الحدود الايطالية من إنقاذ 56 مهاجرا أبحروا من تونس في اتجاه جزيرة لامبيدوزا الايطالية، اليوم الثلاثاء 10 يناير.

وقالت وكالة "آكي" الإيطالية، إن المهاجرين جرى إنقاذهم بعدما أبلغ بشأنهم مشروع "Alarm Phone" التابع لمنظمة Watch The Med غير الحكومية، وتم نقلهم إلى جزيرة لامبيدوزا.

وأعلن المشروع في بيان :«وصل 56 شخصا إلى لامبيدوزا وأصبحوا بأمان أخيرا بعدما تركوا القارب الذي غادر تونس بلا وقود وتحت رحمة الأمواج»، دون الإشارة إلى جنسياتهم.

وتأسس "Alarm Phone" في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا.

ويكرس المشروع خط هاتف مباشر منظم ذاتياً، للاجئين الذين يواجهون صعوبات في مياه البحر المتوسط، على متن القوارب المنكوبة، ليوفر لهم فرصا للنجاة.

في سياق متصل، أبدى فيليبو مانينو عمدة جزيرة لامبيدوزا، عزمه المطالبة «بتعويض عن الأضرار المعنوية» التي ألحقتها ظاهرة الهجرة بجزيرته.