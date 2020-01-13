وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الإيراني

أعلن متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا، الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الإيراني في لندن إلى مقر وزارة الخارجية لإبداء الاعتراض على القبض على السفير البريطاني في طهران، واعتبر المتحدث أن القبض على السفير البريطاني في طهران، انتهاك غير مقبول لاتفاق فيينا ويجب التحقيق في الأمر.