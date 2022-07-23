البيت الأبيض يُعلن عن مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة 270 مليون دولار

أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة سوف تمد أوكرانيا بحزمة إضافية من المساعدات الأمنية بقيمة 270 مليون دولار أمريكي وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان صحفي أن جزءا من هذه الحزمة، بإجمالي 175 مليون دولار، ستتم الموافقة عليه بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بموجب سلطة الطوارئ الرئاسية، بينما سيتم توفير المبلغ الباقي البالغ 95 مليون دولار من أموال مبادرة المساعدات الأمنية لأوكرانيا من وزارة الدفاع.