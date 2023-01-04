مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال
آخر تحديث GMT13:29:18
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

العرب اليوم -

العرب اليوم - مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

باحات الأقصى
القدس المحتلة - العرب اليوم

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية بالقدس "إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته".

تجدر الإشارة إلى أن 168 مستوطنا اقتحموا الأقصى أمس سبقهم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير.

ويتعرض "الأقصى" بشكل شبه يومي، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

وفي بلدة "سلوان"، الواقعة إلى الجنوب من المسجد، هدمت آليات وجرافات بلدية الاحتلال، منزل مواطن يدعى محمد أحمد عاصي الأعور، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال شهود عيان "إن قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال ترافقها جرافتان قامت بهدم المنزل قيد الإنشاء بمساحة 200 متر مربع في سلوان.

وأضاف أن عائلة المواطن الأعور المكونة من 10 أفراد كانت تنوي الانتقال والعيش في المنزل إلا أن قوات الاحتلال هدمته، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال



أخبار ذات صلة

GMT 13:29 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

أوكرانيا تعلن القوات الروسية تقصف خيرسون 73 مرة في يوم واحد
العرب اليوم - أوكرانيا تعلن القوات الروسية تقصف خيرسون 73 مرة في يوم واحد

GMT 13:26 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

العراق تعلن القبض علي إرهابيين ظهر أحدهما بمقطع فيديو يؤيد داعش
العرب اليوم - العراق تعلن القبض علي إرهابيين ظهر أحدهما بمقطع فيديو يؤيد داعش

GMT 11:51 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية
العرب اليوم - الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

GMT 11:46 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.01.2023/
العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /04.01.2023/

GMT 09:40 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

"داعش" يعلن مسئوليته عن انفجار استهدف نقطة تفتيش بالمطار العسكري في أفغانستان
العرب اليوم - "داعش" يعلن مسئوليته عن انفجار استهدف نقطة تفتيش بالمطار العسكري في أفغانستان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

الفنانة أنغام بإطلالة مُتميزة تتطابق مع الإعلامية ريا أبي راشد

الرياض ـ العرب اليوم

شاركت الفنانة أنغام متابعيها منذ لحظات بإطلالتها في حفل "تريو نايت" في العاصمة السعودية الرياض ليلة رأس السنة، وعلى الرغم من أناقة الإطلالة في حد ذاتها، إلا أنها جاءت بلمسة أخرى أضفت مزيدًا من التميز وهي أنها متطابقة تمامًا لإطلالة ظهرت بها الإعلامية ريا أبي راشد سابقًا. أحيت المطربة أنغام حفل "تريو نايت" بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة نخبة من أشهر نجوم الوطن العربي، واعتمدت أنغام عدة إطلالات مختلفة في الحفل، جاء أبرزها مع تلك الإطلالة بفستان باللون الأحمر بستايل مرصع بالكامل على تصميمه المتناسق بستايل كورسيه من الوسط، مع قصة مكشوفة عند الجزء العلوي بتصميم الأكتاف المنسدلة على الذراعين، في حين جاءت التنورة بستايل طويل انسيابي مع طبقة إضافية منسدلة على التنورة من الخلف. اعتمدت الإعلامية ريا أبي راشد سابقًا نف...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:07 2023 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

شريهان تستقبل 2023 بإطلالة ساحرة ودعاء مؤثر
العرب اليوم - شريهان تستقبل 2023 بإطلالة ساحرة ودعاء مؤثر

GMT 08:50 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

أبرز الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل
العرب اليوم - أبرز الوجهات السياحية لقضاء شهر العسل

GMT 08:56 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

ليلى علوي تكشف ديكورات منزلها لاستقبال رأس السنة
العرب اليوم - ليلى علوي تكشف ديكورات منزلها لاستقبال رأس السنة

GMT 12:27 2023 الأربعاء ,04 كانون الثاني / يناير

ترمب يكشف عن أسباب خسائر الجمهوريين في انتخابات 2022
العرب اليوم - ترمب يكشف عن أسباب خسائر الجمهوريين في انتخابات 2022

GMT 13:19 2023 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله
العرب اليوم - محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله

GMT 05:49 2022 الأربعاء ,28 كانون الأول / ديسمبر

كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس
العرب اليوم - كيم كارداشيان بإطلالات ساحرة مع عائلتها في احتفالات الكريسماس

GMT 11:11 2023 الأحد ,01 كانون الثاني / يناير

وجهات سياحية رومانسية شهيرة في آسيا
العرب اليوم - وجهات سياحية رومانسية شهيرة في آسيا

GMT 08:43 2022 السبت ,31 كانون الأول / ديسمبر

أفضل باقات الأزهار لحفلات الزفاف الشتوية
العرب اليوم - أفضل باقات الأزهار لحفلات الزفاف الشتوية

GMT 11:48 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

الدبيبة يؤكد أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات
العرب اليوم - الدبيبة يؤكد أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات

GMT 12:00 2023 الإثنين ,02 كانون الثاني / يناير

الحوثيون بخطفون ناشطاً على قناة اليوتيوب بعد كشف فضائحهم
العرب اليوم - الحوثيون بخطفون ناشطاً على قناة اليوتيوب بعد كشف فضائحهم

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:17 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الجدي 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 10:32 2022 السبت ,10 كانون الأول / ديسمبر

منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية
العرب اليوم - منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها إزاء زيادة مقاومة المضادات الحيوية

GMT 21:01 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

دراسة تؤكد أن الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد مصابي كورونا
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الجرعات العالية من فيتامين D لا تفيد مصابي كورونا

GMT 09:31 2017 الأحد ,07 أيار / مايو

بن بريك يطلق " لؤلؤة المكلا" بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار
العرب اليوم - بن بريك يطلق " لؤلؤة المكلا" بتكلفة ٢٠٠ مليون دولار

GMT 04:48 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

صورة عملاقة لطفل فوق جدار تجسد مشكلة الهجرة
العرب اليوم - صورة عملاقة لطفل فوق جدار تجسد مشكلة الهجرة

GMT 01:39 2016 السبت ,22 تشرين الأول / أكتوبر

فواز الحساوي يؤكد سعيه لبيع نوتنغهام فوريست ومستعدّ للتخلي عن كلّ شي
العرب اليوم - فواز الحساوي يؤكد سعيه لبيع نوتنغهام فوريست ومستعدّ للتخلي عن كلّ شي

GMT 11:10 2017 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

فوائد الدوم لتنظيم ضغط الدم المرتفع
العرب اليوم - فوائد الدوم لتنظيم ضغط الدم المرتفع

GMT 15:14 2020 السبت ,05 أيلول / سبتمبر

وفاة أحد ركائز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لحسن الريشي
العرب اليوم - وفاة أحد ركائز تشكيلة المنتخب الوطني المغربي لحسن الريشي

GMT 16:19 2019 السبت ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامى
العرب اليوم - عرض "رسائل العشاق" على مسرح ميامى

GMT 06:24 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أدخلي الطراز الإسباني في ديكور منزلكِ
العرب اليوم - أدخلي الطراز الإسباني في ديكور منزلكِ

GMT 04:05 2019 السبت ,23 آذار/ مارس

سميرة سعيد تُؤكِّد شعورها بالقلق قبل طرح "سوبر مان"
العرب اليوم - سميرة سعيد تُؤكِّد شعورها بالقلق قبل طرح "سوبر مان"

GMT 05:17 2019 الخميس ,28 شباط / فبراير

ملك قورة تكشف سبب اعتذارها عن "فكرة بمليون جنيه"
العرب اليوم - ملك قورة تكشف سبب اعتذارها عن "فكرة بمليون جنيه"

GMT 17:12 2018 الإثنين ,10 كانون الأول / ديسمبر

مدرب الخليج سمير هلال في أزمة قبل مواجهة الشعلة
العرب اليوم - مدرب الخليج سمير هلال في أزمة قبل مواجهة الشعلة

GMT 21:27 2016 الخميس ,03 آذار/ مارس

اللون الفيروزي يضفي الجمال على ديكورات المنزل لموسم ربيع 2016
العرب اليوم - اللون الفيروزي يضفي الجمال على ديكورات المنزل لموسم ربيع 2016

GMT 03:17 2016 الخميس ,28 تموز / يوليو

خبير يكشف إدراج رائحة الفم كأكثر شيء يثني عن الخروج
العرب اليوم - خبير يكشف إدراج رائحة الفم كأكثر شيء يثني عن الخروج

GMT 01:58 2016 الخميس ,28 تموز / يوليو

باللسان أنت إنسان
العرب اليوم - باللسان أنت إنسان

GMT 13:44 2016 الخميس ,16 حزيران / يونيو

"الطلبة" العراقي يعلن تجديد التعاقد مع مصطفى الأمين
العرب اليوم - "الطلبة" العراقي يعلن تجديد التعاقد مع مصطفى الأمين

GMT 18:01 2015 الأحد ,16 آب / أغسطس

قائد حرس الحدود السعودي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين
العرب اليوم - قائد حرس الحدود السعودي يجري مشاورات مع مسؤولين مصريين

GMT 01:08 2015 الإثنين ,27 تموز / يوليو

النجمة جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بثوب شفاف مثير
العرب اليوم - النجمة جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها بثوب شفاف مثير

GMT 10:15 2017 الثلاثاء ,11 تموز / يوليو

علي حسون نفي كل ما يتم تداوله حول سرقة أغنية ملحم زين
العرب اليوم - علي حسون نفي كل ما يتم تداوله حول سرقة أغنية ملحم زين

GMT 01:16 2016 الأحد ,18 كانون الأول / ديسمبر

نقص الأمطار يسبب أزمة غذائية في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - نقص الأمطار يسبب أزمة غذائية في جنوب أفريقيا

GMT 23:36 2017 السبت ,26 آب / أغسطس

المحميد يشيد بجائزة الشيخ عيسى بن علي للمشروع التطوعيّ
العرب اليوم - المحميد يشيد بجائزة الشيخ عيسى بن علي للمشروع التطوعيّ

GMT 00:36 2015 الإثنين ,22 حزيران / يونيو

"Jumeirah Port Soller" يحتوي على مناظر ساحرة للبحر
العرب اليوم - "Jumeirah Port Soller" يحتوي على مناظر ساحرة للبحر

GMT 01:39 2016 الأربعاء ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

إرضاع الأطفال في "الساعة الذهبية" له فوائد كبيرة
العرب اليوم - إرضاع الأطفال في "الساعة الذهبية" له فوائد كبيرة

GMT 16:20 2017 الخميس ,31 آب / أغسطس

فريق تيم سبيرت للفروسية يتصدر بطولة الأندية بالقفز على الحواجز
العرب اليوم - فريق تيم سبيرت للفروسية يتصدر بطولة الأندية بالقفز على الحواجز

GMT 06:26 2017 الخميس ,20 إبريل / نيسان

مركز بحوث الطاقة السوري يتبنى اختراع تحويل أمواج البحر إلى كهرباء
العرب اليوم - مركز بحوث الطاقة السوري يتبنى اختراع تحويل أمواج البحر إلى كهرباء

GMT 21:21 2022 الثلاثاء ,31 أيار / مايو

دراسة تؤكد أن زيادة فترة الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الربو
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن زيادة فترة الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الربو

GMT 13:51 2021 الثلاثاء ,07 أيلول / سبتمبر

عادات تُقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية منها ممارسة اليوجا والتأمل
العرب اليوم - عادات تُقلل خطر الإصابة بنوبة قلبية منها ممارسة اليوجا والتأمل
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab