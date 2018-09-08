رامي الحمدلله يصرح بالمعدلات الحقيقية للأمية في العالم

رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: قال إننا نفخر بأن معدلات الأمية في فلسطين هي الأدنى في العالم، حيث تشكل نسبة الأميين فيها للعام 2017 ما نسبته 3.3% من السكان، أكثر من نصفهم هم من كبار السن.
وكتب الحمد الله على صفحته الرسمية على (الفيسبوك)، اليوم السبت، لمناسبة إحياء اليوم الدولي لمحو الأمية، "لقد أقرينا في مواجهة ذلك، برامج تعليم الكبار في كافة محافظات الوطن، وفتحنا صفوف تعليم للأميين من الراشدين وكبار السن، وأطلقنا الاستراتيجية الوطنية لتعليم الكبار، التي تعد الأولى على مستوى الوطن العربي، لتعمل كلها كأدوات فاعلة لخفض معدلات الأمية، وتحقيق مبدأي التعليم للجميع والتعلم مدى الحياة".
وأَضاف "نحن ماضون في إعمال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد تقديم التعليم الجيد وتوفير فرص التعليم لكافة المراحل العمرية في صلبها، ويعتبر محو الأمية وتطوير المهارات والقدرات في بلادنا عملا مستمرا لتحقيق التنمية الفردية والمجتمعية وللتحرر من الأمية ومكافحة الفقر والبطالة، ولتعزيز هويتنا الوطنية ومجابهة مخططات اقتلاع وتهجير شعبنا".
ودعا الحمد الله دول العالم للوقوف في وجه الابتزاز والتهديد الأميركي، وبلورة عمل جماعي مكثف لضمان استدامة عمل الأونروا في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، خاصةً التعليمية، حيث تخصص الوكالة نحو 54% من موازنتها لبرامج التعليم.
وأشارت البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، لمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية الذي يصادف الثامن من أيلول، إلى انخفاض كبير في معدل الأمية منذ العام 1997، حيث بلغ معدل الأمية بين الفلسطينيين 15 عاما فأكثر 13.9% في العام 1997 ووصل إلى 3.3% في العام 2017، وهذا الاتجاه في الانخفاض ينطبق على الجنسين، حيث انخفض المعدل بين الذكور من 7.8% في العام 1997 إلى 1.7% في العام 2017، أما بين الإناث فقد انخفض من 20.3% إلى 5.0% لنفس الفترة.
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شهد حفلة توزيع جوائز الأزياء "Daily Front Row" الذي أقيم في فندق بارك حياة في نيويورك ليلة الخميس، نجاحًا جديدًا يُضاف لعارضة الأزياء الكندية ويني هارلو، حيث تم اختيارها كـ "أفضل عارضة لهذا العام"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ ظهورها على منصة الأزياء في برنامج "Next Top Model" في عام 2014. وحازت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عاما، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على الجائزة المرموقة التي سلمتها لها مغنية الراب نيكي ميناج، لمكافأتها على جميع إنجازاتها على مدى الـ 12 شهرًا الماضية، والتي نشرت صورتهما معا على "إنستغرام" لتشكرها على وجودها هناك. وشاركت ويني صورتهما مع معجبيها على الانستغرام فكتبت عليها "لا أستطيع أن أصدق أنك فعلت ذلك، نيكي ميناج جئتِ إلى مدينة نيويورك لتقدمين لي الجائزة فيDailyFrontRow". وارتدت ويني فستانا فضيا لامعًا أبرز قوامها الممشوق يتميز
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