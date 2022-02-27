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مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

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العرب اليوم - مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

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القاهرة ـ العرب اليوم

دعت جمهورية مصر العربية لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، وذلك للتباحث حول التطورات الجارية في أوكرانيا.

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مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل مصر تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل



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