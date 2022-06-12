تركيا تُعلن عن مقتل 4 من جنودها خلال العمليات العسكرية شمالي العراق

قالت تركيا إن 4 من جنودها قتلوا خلال العمليات الجارية ضد الفصائل الكردية شمالي العراق وأعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، عن مقتل 4 من الجنود جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي العراق، ونشرت أسماء وصور القتلى.