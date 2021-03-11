نتنياهو يعلن تأجيل رحلته إلى الإمارات بسبب صعوبات عبور المجال الجوي الأردني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تقارير إعلامية ذكرت أنه كان سيزور الإمارات الخميس، وقال في بيان إن "الرحلة تأجلت بسبب صعوبات في تنسيق الطيران عبر المجال الجوي للأردن".