روسيا تطرد ميليشيات إيرانية من حقلي نفط وغاز

طردت روسيا، أمس، ميليشيات إيرانية من حقلين للنفط والغاز في ريف الرقة شمال شرقي سوريا. وقالت مصادر إعلامية، أمس، إن قوات من «الفيلق الخامس» التابع لروسيا فرضت سيطرتها على حقل «الثورة» النفطي جنوب غربي الرقة، بعد انسحاب ميليشيات «فاطميون» التابعة لـ«الحرس» الإيراني، وذلك بعد ساعات من سيطرتها على حقل «توينان» للغاز في منطقة الطبقة بريف الرقة عند الحدود الإدارية لبادية حمص الشمالية الشرقية.

ويقدر إنتاج «الثورة» حالياً بنحو 2000 برميل نفط يومياً، بعدما كان ستة آلاف برميل قبل عام 2010. وينتج حقل «توينان» الذي كان يخضع للسيطرة الإيرانية، وتشرف عليه شركة «هيسكو» نحو 3 ملايين متر مكعب من الغاز النظيف يومياً و60 طناً من الغاز المنزلي، وألفي برميل من المكثفات.

وتضم المناطق الشرقية من البادية السورية، وتحديداً في محافظتي دير الزور والحسكة على الحدود العراقية والتركية، أهم حقول النفط والغاز في سوريا، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على أغلبها، بينها حقل «رميلان» في الحسكة وحقلا «العمر» و«التنك» في ريف محافظة دير الزور.

من ناحية ثانية، أعلنت تركيا رفضها قراراً للبرلمان الأوروبي اتهمها بارتكاب «انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان في سوريا، وطالبها بسحب قواتها منها. ووصفت الخارجية التركية ما جاء في القرار بـ«الاتهامات البعيدة عن الواقع وغير المسؤولة»، مذكرة بأنها «تحتضن ملايين السوريين على أراضيها وتتحمل مسؤوليات كبيرة بمفردها».