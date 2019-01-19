إصابة 4 فلسطينيين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أصيب أربعة مقدسيين، اليوم السبت، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شارع العين في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان في بيان بأن مجموعة من المستوطنين وجهوا السباب لشبان وفتية كانوا يجلسون في شارع العين بالبلدة، وحصلت مشادات كلامية بينهم، تبعها اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة وأطلقوا قنابل صوتية وأعيرة مطاطية، مستهدفة الشبان المتواجدين هناك.

المطاطية.في السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال طفلا مقدسيا ، واعتدت عليه بالضرب على وجهه ، كما وجهت له الكلمات النابية والشتائم قبل أن تُخلي سبيله.