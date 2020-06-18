مئات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحم المئات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 158 مستوطناً، تجولوا في أرجاء المسجد ونفذوا جولات استفزازية على شكل مجموعات، قبل أن يغادروا المكان.