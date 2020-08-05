محتجون يعترضون موكب الحريري في وسط بيروت

أفادت وسائل اعلامية، الأربعاء، بأن محتجين اعترضوا موكب رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري في وسط بيروت. وتفقد الحريري، موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالبا بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

ودعا الحريري من مرفأ بيروت إلى "الحصول على تحقيق والاستعانة بأصدقاء من الخارج لمعرفة سبب هذا الانفجار".وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار الحريري ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: "قتلوا بيروت أمس".