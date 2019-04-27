واشنطن تُرسل 300 جندي لتعزيز قواتها على الحدود مع المكسيك

تعتزم وزارة الدفاع الأميركية، اليوم السبت، أنها إرسال نحو 300 جندي بينهم نحو 100 طباخ لتوزيع الوجبات، إلى الحدود مع المكسيك. وأكدت الوزارة، إنه لا توجد خطط لأن تتفاعل القوات الأميركية مع المهاجرين؛ لأنها تقدم العون فقط لضباط الحدود الذين يتعاملون مع الهجرة غير المشروعة.

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وكشف المتحدث باسم البنتاغون تشارلي سومرز، أنه من المتوقع إرسال 160 سائقا و20 محاميا أيضا للعمل على الحدود.

وتعم الحدود الشمالية للمكسيك التي تتلاقى مع الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، فوضى هجرة تمتد لعقود من الزمن. ومنذ أن تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سدة الحكم في الولايات المتحدة وهو يمضي في محاربة هذه الهجرة غير الشرعية والخطيرة، على حد قوله.

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