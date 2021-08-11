الديوان الأميري القطري يعلن أن الدوحة عينت سفيراً لها لدى السعودية

أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارات بتعيين سفراء جدد في كل من مملكة بلجيكا، والمملكة العربية السعودية، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية بنما، وجمهورية كوبا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية جورجيا.أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم، القرار الأميري رقم 28 لسنة 2021 بتعيين خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا.