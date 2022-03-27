انهيار صخري في سلطنة عمان يوقع قتلى وجرحى

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان عن انتشال 6 جثث حتى الآن جراء انهيار صخري على مجموعة من العمال في منطقة العارض وعلى حسابها في "تويتر"، قالت الهيئة: "لا تزال الانهيارات الصخرية مستمرة وتعيق عمليات البحث عن المفقودين. حتى اللحظة تم انتشال 6 أشخاص مفارقين للحياة وإسعاف 4 آخرين بحالات بين المتوسطة والحرجة".