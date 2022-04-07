إصابة جنديين أميركيين بعد هجوم على قاعدة في شرق سوريا

قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن جنديين أصيبا، اليوم الخميس، بعد تعرض قاعدة جوية أمريكية في سوريا للقصف، فيما استهدف هجوم صاروخي حقلا نفطيا في العراق وحسب المعلومات فإن جنديين أمريكيين أصيبا في هجوم غير مباشر استهدف قاعدة عسكرية تضم قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة التي تقاتل تنظيم "داعش" شرقي سوريا، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت خلال الليل وهو في ثالث هجوم هذا العام على القوات الأجنبية في المنطقة.