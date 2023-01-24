الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات
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الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات

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العرب اليوم - الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات

بغداد - العرب اليوم

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، أنها اعتقلت 3 إرهابيين و23 متهما بقضايا مختلفة في 3 محافظات في البلاد.


وذكرت الاستخبارات - في بيان لها اليوم الاثنين أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أنه تم نصب كمائن محكمة في مناطق بمحافظات بغداد وصلاح الدين ونينوى؛ أسفرت عن إلقاء القبض على 3 عناصر إرهابية مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في مدخل نينوى سيطرة الشهيد سبهان وناحية حمام العليل ومنطقة الرشاد، بالإضافة إلى 23 متهما بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات.

وفى سياق أخر، وصل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين إلى محافظة ديالي للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

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الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات الاستخبارات العراقية تعتقل 26 إرهابيا ومتهما بقضايا مختلفة في عدة محافظات



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