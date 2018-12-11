إيران تؤكد تمسكها بإختبار الصواريخ الباليستية

قال قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، إن قواته اختبرت مؤخراً، صاروخاً باليستياً، ولفت إلى أن الموقف الأمريكي من هذا الاختبار دليل على أهميته.

وأشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، إلى أن الرد الأمريكي على التجربة، يثبت أن هذا الاختبار الصاروخي، مهم للغاية بالنسبة لهم، وتسبب في علو صراخهم.

ونوه حاجي زادة، إلى أن العملية الأخيرة كانت اختباراً مهماً، وأضاف أن بلاده تجري ما بين 40 إلى 50 اختباراً في العام.