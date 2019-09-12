محكمة فرنسية تحكم على ابنة العاهل السعودي بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ

أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، حكما بسجن الأميرة حصة بنت سلمان، 10 أشهر مع وقف التنفيذ، بعد أن وُجدت مذنبة في قضية التواطؤ في أعمال عنف استخدم فيها السلاح.