التحالف العربي يعلن إحباط خامس هجوم شنه الحوثيون بطائرة مسيرة على خميس مشيط منذ فجر اليوم

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة ست طائرات مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثية) اليمنية صوب مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.وشدد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان له على أن "جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب"، مضيفا أن قيادة التحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة شنت فجر اليوم هجوما بثلاث طائرات مسيرة من نوع "صماد 3" و"قاصف 2k" على "مواقع هامة" في السعودية.وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية، بالتزامن مع شنهم هجوما بريا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا، المدعومة من التحالف، وسط اليمن.