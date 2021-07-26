تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو تموز 2021
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تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو / تموز 2021

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العرب اليوم - تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو / تموز 2021

الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - العرب اليوم

- الرئيس التونسي قيس سعيّد يستقبل أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي في قصر قرطاج 

- سفارة روسيا في تونس توصي رعاياها بتفادي السفر والتنقل عبر أنحاء البلاد قدر المستطاع

- الكرملين يؤكد متابعته الأخبار التي تأتي من تونس ويأمل ألا يهدد شيء استقرار وأمن المواطنين هناك

- الشعب هيكل المكي: قرارات سعيّد تهدف لمجابهة الخطر الداهم

- أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي يؤكد أن القوى التي أوصلتنا لهذه النهايات تتحمل مسؤولية اتخاذ هذه القرارات

 

رئيس تونس يعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا ينص على تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

السعودية ندعم كل الإجراءات لتحقيق أمن واستقرار تونس

 أطلع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على تطورات الأوضاع في تونس، بينما أكد كبير دبلوماسيي السعودية حرصها على أمن الجمهورية التونسية.

الرئيس التونسي يدعو المواطنين إلى الهدوء وعدم الخروج للشوارع

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء وعدم الخروج للشوارع.

 

يتبع...

 

 

 

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تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو تموز 2021 تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو تموز 2021



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