تغطية مستمرة للاحداث في تونس لحظة بلحظة ليوم الإثنين 26 يوليو / تموز 2021

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رئيس تونس يعطل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الاثنين، قرارا ينص على تعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية في تونس لمدة يومين.

السعودية ندعم كل الإجراءات لتحقيق أمن واستقرار تونس

أطلع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على تطورات الأوضاع في تونس، بينما أكد كبير دبلوماسيي السعودية حرصها على أمن الجمهورية التونسية.

الرئيس التونسي يدعو المواطنين إلى الهدوء وعدم الخروج للشوارع

وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء وعدم الخروج للشوارع.

يتبع...