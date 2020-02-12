طهران تنفي نية الرئيس حسن روحاني الاستقالة
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طهران تنفي نية الرئيس حسن روحاني الاستقالة

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العرب اليوم - طهران تنفي نية الرئيس حسن روحاني الاستقالة

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي
طهران - العرب اليوم

نفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صحة الأخبار التي تحدثت عن نية الرئيس الإيراني حسن روحاني تقديم استقالته، مؤكدا أن الرئيس "باق حتى نهاية ولايته"، وكانت وكالة "إسنا" الإيرانية نقلت عن، علي رضا معزي، مسؤول الشؤون الإعلامية في مكتب روحاني، أن "الاستقالة إشاعة مكررة وفاقدة للإبداع".

من جهته، قال مستشار روحاني للشؤون الإعلامية، حسام الدين آشنا، إن "نشر إشاعات منظمة ضد المسؤولين رفيعي المستوى يهدف إلى ضرب استقرار البلاد"، معتبرا ذلك "خطوة مناهضة للثورة، لها تبعات أمنية مضادة"، وانتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي في إيران، خلال الأيام الماضية، أنباء حول استقالة الرئيس روحاني بالتزامن مع احتفالات الذكرى السنوية الحادية والأربعين لـ"انتصار الثورة الإسلامية".

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طهران تنفي نية الرئيس حسن روحاني الاستقالة طهران تنفي نية الرئيس حسن روحاني الاستقالة



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